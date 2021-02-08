Боксер Константин Брусенский: Я очень голоден

Соперником будет непобежденный боксер из России Артем Ткаченко

Казахстанский боксер-профессионал Константин Брусенский возвращается на ринг после долгого перерыва. Какие изменения произошли в его карьере, спортсмен рассказал корреспонденту zakon.kz.

- Когда в крайний раз вы провели бой?

- Мой крайний бой состоялся в Москве 16 сентября 2019 года. Уже 1 год и 5 месяцев я не выходил на ринг, и я очень голоден!

- 21 февраля вы проведете очередной бой в Новосибирске. Кто ваш соперник?

- Соперником будет непобежденный боксер из России Артем Ткаченко. Известно только то, что его рекорд составляет 5 победных боев, 3 из них досрочно и ни одного поражения. Я не смотрел боев Артема, но могу сказать точно, что ему будет очень сложно в этом бою.

- Будут ли на трибунах зрители?

- Билеты в продаже будут, значит, зрители тоже будут. Только не знаю, наверное, из-за обстановки с пандемией будет ограниченное количество зрителей.

- Вам мешает или помогает, когда вы выступаете при пустых трибунах?

- Если честно, для меня не имеет значения, будут зрители или нет, я выйду делать свою работу, и буду делать ее хорошо, независимо от количества зрителей.

Но если брать другую сторону, то зрители - это же дополнительная известность, без чего карьера боксера не может быть. Боксер должен быть популярным, показывать красивые бои, собирать полные стадионы зрителей, быть известным, с этого он и зарабатывает. Так что всегда приятнее боксировать, когда в зале есть зрители, болельщики.

- Где сейчас тренируетесь?

-Тренируюсь также в Москве. На данном этапе подготовки у меня нету промоутера , продвигаю и устраиваю себе сам бои, в этом помогает семья. Но мы следим за успехами боксеров-соотечественников, выступающих под крылом отечественных промоутерских компаний Suleimen promotions и MTK Казахстан, хотелось бы примкнуть в их команду.

- Кто ваши тренеры?

- Пока не было возможности проводить бои из-за пандемии, у меня сменилась полностью вся моя команда. Не потому, что в той команде были плохие тренеры, нет. Альберт, Али - одни из лучших тренеров в СНГ, мы остаемся в очень хороших отношениях с ними, когда обращаюсь за помощью, они мне всегда помогают.

В данный момент тренируюсь под руководством Кирилла Ивченкова, тренер по ОФП и питанию Данил Бочаров, известный в кругах фитнеса и бодибилдинга. Также очень помогает тренер из Латвии Руслан Буш.

- Ощущаете ли поддержку казахстанских болельщиков?

- Конечно, на родине в моем родном Казахстане всегда ждут мои бои. Пока я известен узкому кругу болельщиков, но с каждым боем все больше и больше людей болеют за меня. Всегда есть, куда расти. В этом году будем чаще радовать болельщиков красивыми зрелищными боями.

Альберт Ахметов

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