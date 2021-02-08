YouTube заблокировал разговор Навального с предполагаемым отравителем

Навальный позвонил Кудрявцеву под видом помощника главы Совбеза Николая Патрушева - Устинова Максима и попросил его предоставить устный отчет о причинах провала операции.

YouTube заблокировал запись разговора оппозиционера Алексея Навального с предполагаемым отравителем - военным химиком, сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, передает zakon.kz.

Как объясняется на канале, видео заблокировано из-за того, что контент содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS.

"Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав".

В декабре 2020 года иностранные СМИ опубликовали расследование, в котором назвали имена нескольких офицеров ФСБ, которые якобы три года следили и, вероятно, были причастны к его отравлению. Затем Навальный позвонил Кудрявцеву под видом помощника главы Совбеза Николая Патрушева - Устинова Максима. Он объяснил, что Патрушев поручил ему поговорить со всеми участниками операции, чтобы сложить общую картину, почему все пошло не так.

На видео собеседник Навального неуверенно отвечал на вопросы. При этом он сказал, что выжил оппозиционер из-за оперативной посадки самолета и работы медиков, которые провели первичные мероприятия. Также он сообщил, что, насколько знает, на бутылке не было отравляющего вещества. А отравляющее вещество было на одежде - на трусах, на внутренних швах.

20 августа по пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он впал в кому. Сторонники оппозиционера заявили, что его отравили. Спустя несколько дней Навального перевезли в клинику в Берлине. 13 января Навальный заявил о намерении вернуться в Москву. 14 января стало известно, что его объявили в розыск в связи с тем, что он нарушил требования условного наказания. Его задержали по прилету в Россию. 2 февраля Навальному дали реальный срок - 2 года 8 месяцев в колонии.

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