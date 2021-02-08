На кыргызско-казахстанской границе возобновили работу два пункта пропуска

Об этом сообщили в Погранслужбе Кыргызстана.

На кыргызско-казахстанской границе возобновили работу пункты пропуска "Кен-Булун-автодорожный" и "Токмак-автодорожный", передает zakon.kz.

24.kg пишет, что эти пункты пропуска были закрыты в связи с пандемией коронавируса.

Проезд через пункт пропуска "Кен-Булун-автодорожный" открыт только для граждан и транспортных средств, а также для пропуска порожних грузовых автотранспортных средств из Кыргызстана в Казахстан. Проезд через пункт пропуска "Токмак-автодорожный" открыт только для граждан и транспортных средств. Провоз грузов и товаров не осуществляется, — говорится в сообщении Пограничной службы Кыргызстана.

В ведомстве напомнили, что на границе с Казахстаном функционируют пять автомобильных пунктов пропуска: "Ак-Тилек-автодорожный", "Чалдыбар-автодорожный", "Кен-Булун-автодорожный", "Токмак-автодорожный" в Чуйской области и "Чон-Капка-автодорожный" в Таласской области. Пропуск грузовых железнодорожных составов осуществляется через КПП "Кайынды-железнодорожный".

Для перехода кыргызско-казахстанской границы гражданам необходимо иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

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