Почти 40 тысяч кубометров снега вывезли из Нур-Султана за сутки

В столице на уборку снега вышло 1200 единиц спецтехники.

В Нур-Султане на уборку снега вышло 1200 единиц спецтехники и 2 тысячи коммунальщиков, передает zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана, 8 февраля были задействованы почти 1200 единиц спецтехники. Кроме того, на снегоуборку вышли порядка 2 тысяч дорожных рабочих.

Снегоуборочные работы в столице ведутся в две смены. В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары. акимат Нур-Султана

В ночь с 7 на 8 февраля в санитарной очистке дорог, тротуаров, площадей и других общественных территорий города было задействовано свыше 800 единиц спецтехники и порядка 100 дорожных рабочих. За прошедшие сутки вывезено 39,5 тыс. кубометров снега.

В ночь с 7 на 8 февраля из города было вывезено 20 376 кубометров снега.

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