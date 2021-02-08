Суд отказался отпустить под домашний арест главу упрздрава Мангистауской области

Жамал Жаманбаеву подозревают в том, что она, используя свое должностное положение, составила бюджетную заявку на приобретение трех передвижных рентген-аппаратов по завышенным ценам.

Мангистауский областной суд отклонил ходатайство о смягчении меры пресечения в отношении руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Жамал Жаманбаевой. Об этом Lada.kz сообщил ее адвокат Мухтар Алибиев, передает zakon.kz.

Ранее в Сети появилось письмо с требованием отпустить Жаманбаеву под домашний арест в связи с ухудшением состояния ее здоровья. Она будет находиться в следственном изоляторе два месяца. Защита Жамал Жаманбаевой подала ходатайство о смягчении меры пресечения. Однако Мангистауский областной суд отклонил ходатайство.

В Facebook также было опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Верховного суда Жакипу Асанову, генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову, министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву, председателю Антикоррупционного агентства Алику Шпекбаеву.

Авторы обращения отмечают, что Жамал Жаманбаева работает в сфере здравоохранения 33 года. В письме указываются подробности покупки рентген-аппаратов, из-за которых чиновницу обвинили в совершении коррупционного преступления. Они просят тщательного расследования дела и отпустить из-под стражи Жамал Жаманбаеву, учитывая ее состояние здоровье.

Жамал Жаманбаеву подозревают в том, что она, используя свое должностное положение, составила бюджетную заявку на приобретение трех передвижных рентген-аппаратов по завышенным ценам.

Она была назначена на должность руководителя управления здравоохранения Мангистауской области в мае 2020 года, во время чрезвычайного положения в стране. До этого назначения Жаманбаева много лет руководила Мангистауским областным перинатальным центром.

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