Количество вакцин от COVID-19 в Нур-Султане назвал руководитель Горздрава

На сегодня на складе Управления общественного здравоохранения в наличии имеется 1 531 доза вакцины против КВИ.

Руководитель столичного Горздрава Тимур Муратов назвал количество вакцин от COVID-19 в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

На сегодня на складе Управления общественного здравоохранения в наличии имеется 1 531 доза вакцины против КВИ.

На складе Управления имеется 4 холодильных оборудования с диапазоном -18-25°С объемом 360 литров каждый. В организациях ПМСП в наличии морозильные камеры (-18°С) – 20 штук, ожидается поставка 22 морозильных камер дополнительно 19 января 2021 года, также в наличии имеется 82 единицы термоконтейнеров. руководитель столичного Горздрава Тимур Муратов

Также Управлением совместно с ДСЭК продолжается проведение мониторинга прививочных кабинетов на готовность, вакцинации и наличия условий для соблюдения "холодовой цепи".

Также было отмечено, что в 36 организациях ПМСП всего задействовано 36 прививочных кабинетов, где планируется проведение вакцинации против COVID-19.

Прививочные пункты обеспечены всем необходимым и соответствуют санитарным требованиям. Подготовлены 36 кабинетов вакцинации с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Тимур Муратов

Он также подчеркнул, что определены 36 передвижных бригад и ответственные лица за проведение вакцинации против COVID-19, утилизацию отходов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!