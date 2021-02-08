По его словам, у России есть все, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки.

Президент России Владимир Путин рассказал, кто будет править миром, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его выступление на совете по науке и образованию.

Мы видим, что глобальные соревнования за технологии и знания во всем мире стремительно растут, об это я уже сказал в начале... и совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества. президент РФ Владимир Путин

Президент РФ подчеркнул, что научный и технологический суверенитет - это вопрос настоящего и будущего России. По его словам, у России есть все, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки, добавил глава государства.

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