Жириновский заявил, что следующим президентом РФ после Путина видит себя

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Следующие президентские выборы в России состоятся, как ожидается, в 2024 году.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, кого видит следующим президентом России, сообщает zakon.kz.
Отвечая на вопрос в Instagram о том, кого он видит президентом после Путина, Жириновский написал: "Себя".
Следующие президентские выборы в России состоятся, как ожидается, в 2024 году.
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