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Жириновский заявил, что следующим президентом РФ после Путина видит себя

Фото: vesti.ru 8 февраля 2021, 20:59

Следующие президентские выборы в России состоятся, как ожидается, в 2024 году.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, кого видит следующим президентом России, сообщает zakon.kz.

Отвечая на вопрос в Instagram о том, кого он видит президентом после Путина, Жириновский написал: "Себя".

Следующие президентские выборы в России состоятся, как ожидается, в 2024 году.

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