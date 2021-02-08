В WhatsApp появится новая функция

Пользователи смогут отправлять видео с отключенным звуком.

Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию в разделе видео, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала, при редактировании роликов будет отображаться значок, при нажатии на который пользователь отправит видео с отключенным звуком.

Пока что функция доступна в бета-версии обновления 2.21.3.13, которое находится на стадии тестирования.

На портале также отмечается, что в новом обновлении в мессенджер добавят еще один набор анимированных стикеров, а также улучшат функцию упоминания пользователя в групповом чате.

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