Диетолог рассказала о главных ошибках в питании детей

Существует ряд витаминов, необходимое количество которых человек не может обеспечить даже очень разнообразным питанием.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук и руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева объяснила, какие ошибки родители допускают в вопросе питания своих детей, и как их можно исправить, сообщает zakon.kz со ссылкой на life.ru.

Одна из основных ошибок — это неразнообразное питание. Конечно, дети бывают придирчивы в выборе продуктов, но, анализируя их пищевые дневники, я часто вижу скудный набор продуктов. Чем разнообразнее питание, тем больше мы обеспечиваем своих детишек необходимыми витаминами и микроэлементами. Рекомендуется чередование продуктов внутри каждой группы. Например, нужно не овсянку давать ребенку каждое утро, а сегодня дать гречку, завтра — овсянку, а послезавтра — мультизлаковую кашу. То же самое касается овощей, фруктов и белковых продуктов, — пояснила Селезнева.

С другой стороны, отметила диетолог, важно помнить, что существует ряд витаминов, необходимое количество которых человек не может обеспечить даже очень разнообразным питанием. Например, к ним относится "солнечный" витамин D. Селезнева указала, что этот витамин родителям следует давать ребенку дополнительно в виде добавки, а также не забывать про себя.

К распространенным проблемам специалист отнесла и отсутствие должного режима питания. По ее словам, зачастую получается так, что ребенок завтракает дома, а в течение дня практически ничего не ест или же перекусывает чем-то не очень полезным в школе, стесняясь брать еду с собой, а по возвращении домой плотно ужинает. Селезнева подчеркнула, что этого недостаточно, чтобы обеспечить его суточной нормой всех необходимых витаминов. В рационе ребенка обязательно должны присутствовать овощи, злаки, мясо, птица, рыба, кисломолочные продукты, фрукты, ягоды и яйца, уточнила кандидат медицинских наук.

Также очень важный момент в детском питании — это максимальное разнообразие цветов на тарелке. Это воспринимается ребенком психологически гораздо более позитивно. Опять-таки, этим мы обеспечим наибольшее содержание витаминов, потому что в зеленом цвете содержится больше одних полезных веществ, в красном — других, в фиолетовом — третьих, — добавила Ксения Селезнева.

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