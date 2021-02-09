Германия, Швеция и Польша выслали трех российских дипломатов

Во внешнеполитических ведомствах трех стран назвали это решение ответом на высылку своих сотрудников из России.

Власти Германии, Швеции и Польши объявили персонами нон грата трех российских дипломатов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Во внешнеполитических ведомствах трех стран назвали это решение ответом на высылку своих сотрудников из России, о которой МИД заявил 5 февраля.

В Германии персоной нон грата объявили сотрудника российского посольства в Берлине, в Польше — работника генерального консульства в Познани. Должность высланного из Швеции российского дипломата не уточняется.

В пятницу, 5 февраля, Министерство иностранных дел России сообщило, что из страны вышлют сотрудников трех европейских дипмиссий в связи с участием в несанкционированных акциях протеста, прошедших 23 января в разных городах России, включая Москву. Речь шла о дипломатах из Германии, Швеции и Польши.

Не согласованные с властями акции протеста прошли по всей России 23 и 31 января, а также 2 февраля. Их организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального с требованием отпустить его на свободу.

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