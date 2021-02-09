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Пилот рассказал, как посадил АН-2 с отказавшим двигателем в ВКО

Фото: скриншот 9 февраля 2021, 06:49

Он принял решение посадить самолет на автомобильную дорогу, потому что на ней не было машин.

Командир воздушного судна Виталий Горбенко рассказал о своих действиях в нестандартной ситуации, передает zakon.kz.

Совершали санитарный вылет по заданию из Усть-Каменогорска в Зайсан. Отошли от аэропорта на 23 км. У нас заглох двигатель, принял решение идти на вынужденную посадку. Осмотрелся, увидел дорогу местного значения, машин на ней не было. Произвели посадку в 10:57, без повреждений и без жертв. командир воздушного судна Виталий Горбенко

8 февраля вынужденную посадку совершил самолет АН-2, выполнявший санитарный рейс АКЗ1222 Усть-Каменогорск-Зайсан. Пострадавших нет. Повреждений самолета нет. На борту находились 3 человека экипажа и 2 медработника.

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