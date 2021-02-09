Нейрохирург назвал самую частую ошибку, приводящую к острой боли в спине

Он настоятельно рекомендует не поднимать тяжести.

Заведующий нейрохирургическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 Владимир Герасименко рассказал о способах избежать острой боли в спине, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Нейрохирург настоятельно рекомендует не поднимать тяжести.

Самая частая причина острой боли в спине - подъем тяжестей. Здесь нужно подходить, продумывая нагрузку. Желательно, чтобы в семье был пояс штангиста или поясничный корсет для работ на даче, для стройки, - уточнил Герасименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Также он призывает россиян следить за осанкой.

Кроме того, Герасименко высказался об источниках боли в спине по утрам.

Причиной этому становится замедление кровообращения в позвоночнике во время сна и усиление гипоксии.

Для избавления от утреннего болевого симптома специалист советует после пробуждения разогреть позвоночник и разгрузить мышцы.

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