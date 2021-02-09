Массовой дракой закончилась вечеринка в ночном клубе Петропавловска

Полицейским удалось задержать всех нарушителей.

Факт злостного нарушения карантина зафиксирован на севере Казахстана. Массовой дракой закончилась вечеринка в одном из ночных клубов Петропавловска, передает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Инцидент произошел в 01:00 6 февраля под окнами жилого дома. Жильцов разбудили сильные крики и звуки битого стекла. Прибывший на место экипаж задержал нескольких участников конфликта и доставил в отделение. Одного из пострадавших увезла карета скорой. Оказалось, что молодые люди перед потасовкой отдыхали в заведении, несмотря на действующий карантин. Попасть внутрь полицейские смогли, но не сразу. Увидев стражей порядка, посетители поспешили покинуть заведение через крышу. Некоторые даже стучали в окна квартир, которые выходят на крышу.

Я живу в этом доме. Вчерашней ночью здесь просто кошмар творился. Молодые парни начали лезть на крышу и стучать в наши окна. Это заведение, откуда они вышли, работает даже несмотря на карантин. Возле него постоянно шумно. Это далеко не первая подобная потасовка, - жалуется житель города.

Отмечается, что полицейским удалось задержать всех нарушителей. В отношении тех, кто спровоцировал драку, возбудили уголовное дело.

По вопросу "Хулиганство" возбуждено уголовное дело, данный факт занесен в единый реестр досудебных расследований по статье 293. Касательное нарушения карантинных мер – в отношении владельца заведения и посетителей собран материале по вопросу привлечения данных лиц к по статье 425 нарушения карантинных мер, - заявил заместитель начальника отдела МПС Петропавловска Айдын Ахмагамбетов.

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