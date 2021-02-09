Менее 1 тыс. зараженных COVID-19 выявили в РК впервые за 20 дней

За прошедшие сутки зарегистрированы 918 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 февраля в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 918 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 197 033 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 23 213 (+74),

в городе Алматы - 23 016 (+118),

в ВКО - 20 791 (+86),

в Атырауской области - 16 492 (+25),

в Павлодарской области - 15 412 (+208),

в Карагандинской области - 14 386 (+29),

в Акмолинской области - 12 168 (+98),

в ЗКО – 11 701 (+51),

в СКО - 11 500 (+61),

в Костанайской области - 10 972 (+80),

в Алматинской области - 9 782 (+50),

в городе Шымкент - 5 938 (+8),

в Жамбылской области - 5 681 (+12),

в Туркестанской области - 4 176 (+7),

в Мангистауской области - 4 127 (+0),

в Актюбинской области - 4 021 (+1),

в Кызылординской области - 3 657 (+10).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 300 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан - 103,

в городе Алматы - 180,

в городе Шымкент - 3,

в Актюбинской области - 19,

в Алматинской области - 155,

в Атырауской области - 145,

в ВКО - 17,

в Жамбылской области - 66,

в ЗКО - 53,

в Карагандинской области - 58,

в Костанайской области - 98,

в Кызылординской области - 13,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 311,

в СКО - 38,

в Туркестанской области - 36.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 178 044 человека.

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