Менее 1 тыс. зараженных COVID-19 выявили в РК впервые за 20 дней

За прошедшие сутки зарегистрированы 918 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 февраля в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 918 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 197 033 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 23 213 (+74),
- в городе Алматы - 23 016 (+118),
- в ВКО - 20 791 (+86),
- в Атырауской области - 16 492 (+25),
- в Павлодарской области - 15 412 (+208),
- в Карагандинской области - 14 386 (+29),
- в Акмолинской области - 12 168 (+98),
- в ЗКО – 11 701 (+51),
- в СКО - 11 500 (+61),
- в Костанайской области - 10 972 (+80),
- в Алматинской области - 9 782 (+50),
- в городе Шымкент - 5 938 (+8),
- в Жамбылской области - 5 681 (+12),
- в Туркестанской области - 4 176 (+7),
- в Мангистауской области - 4 127 (+0),
- в Актюбинской области - 4 021 (+1),
- в Кызылординской области - 3 657 (+10).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 300 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султан - 103,
- в городе Алматы - 180,
- в городе Шымкент - 3,
- в Актюбинской области - 19,
- в Алматинской области - 155,
- в Атырауской области - 145,
- в ВКО - 17,
- в Жамбылской области - 66,
- в ЗКО - 53,
- в Карагандинской области - 58,
- в Костанайской области - 98,
- в Кызылординской области - 13,
- в Мангистауской области - 5,
- в Павлодарской области - 311,
- в СКО - 38,
- в Туркестанской области - 36.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 178 044 человека.
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