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Менее 1 тыс. зараженных COVID-19 выявили в РК впервые за 20 дней

Фото: inform.kz 9 февраля 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрированы 918 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 февраля в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 918 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 197 033 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 23 213 (+74),
  • в городе Алматы - 23 016 (+118),
  • в ВКО - 20 791 (+86),
  • в Атырауской области - 16 492 (+25),
  • в Павлодарской области - 15 412 (+208),
  • в Карагандинской области - 14 386 (+29),
  • в Акмолинской области - 12 168 (+98),
  • в ЗКО – 11 701 (+51),
  • в СКО - 11 500 (+61),
  • в Костанайской области - 10 972 (+80),
  • в Алматинской области - 9 782 (+50),
  • в городе Шымкент - 5 938 (+8),
  • в Жамбылской области - 5 681 (+12),
  • в Туркестанской области - 4 176 (+7),
  • в Мангистауской области - 4 127 (+0),
  • в Актюбинской области - 4 021 (+1),
  • в Кызылординской области - 3 657 (+10).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 300 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султан - 103,
  • в городе Алматы - 180,
  • в городе Шымкент - 3,
  • в Актюбинской области - 19,
  • в Алматинской области - 155,
  • в Атырауской области - 145,
  • в ВКО - 17,
  • в Жамбылской области - 66,
  • в ЗКО - 53,
  • в Карагандинской области - 58,
  • в Костанайской области - 98,
  • в Кызылординской области - 13,
  • в Мангистауской области - 5,
  • в Павлодарской области - 311,
  • в СКО - 38,
  • в Туркестанской области - 36.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 178 044 человека.

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