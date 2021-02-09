Когда можно будет отказаться от масок

По мнению экспертов, это произойдет в мае-июне.

Эпидемия коронавируса в Москве подходит к концу, уже в мае-июне можно будет отказаться от масочного режима, передает zakon.kz.

Так считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Эпидемия, по крайней мере в Москве, подходит к завершению, судя по количеству людей, уже контактировавших с вирусом. Это количество складывается из трех когорт: люди, которые перенесли заболевание в видимой форме; люди, которые перенесли в латентной форме или бессимптомно (а их количество примерно в 10 раз больше, чем выявленных зараженных); и третьи - это количество вакцинированных, - рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

С учетом высказывания мэра столицы Сергей Собянина о достижении иммунной прослойки в 50%, по словам специалиста, до необходимых 70%, при которых эпидемия прекратится, осталось немного. А по достижении этого показателя от масок можно будет отказаться.

По нашему мнению... это произойдет в мае-июне, - отметил Жемчугов.

С таким прогнозом согласен и кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Если мы видим снижение заболеваемости при не снижаемом охвате тестирования методом ПЦР, то можно говорить о каком-то послаблении режима ограничений. Летние месяцы всегда были довольно-таки благоприятны по заболеваемости любыми ОРВИ... На сегодняшний момент с высокой долей вероятности можно утверждать, что к лету необходимость масочного режима отпадет. Может быть, это будет и середина мая, может быть, это будет и начало мая, тут сейчас строить какие-то прогнозы мало оснований, - считает инфекционист.

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