Мужчина купил слюну у зараженного коронавирусом и подливал ее начальнику в чай

Рабочего задержали.

В Турции работник автосалона купил слюну у зараженного COVID-19 и подливал ее начальнику в чай. Теперь он предстанет перед судом, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, владелец автосалона Ибрагим Унверди выдал работнику 215 тысяч турецких лир (более 12,7 миллиона тенге по курсу Нацбанка РК) для сделки с автомобилем. Однако на следующий день подчиненный позвонил и рассказал, что потратил деньги на погашение своего кредита, так и не совершив сделку.

По словам Унверди, другие работники рассказали, что до этого сотрудник хотел убить его. Он якобы купил у зараженного коронавирусом мужчины пузырек слюны за 70 долларов и незаметно подливал начальнику в чай. Однако Унверди так не выпил его, поэтому не заразился. После этого работник начал угрожать боссу, что застрелит его. Он присылал сообщения, в одном из которых говорилось: "Я не смог убить тебя вирусом. В следующий раз я выстрелю тебе в голову".

Отмечается, что в итоге владелец автосалона обратился в полицию, рабочего задержали. Мужчине предъявлены обвинения в покушении на убийство.

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