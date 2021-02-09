Цена нефти Brent достигла 61 доллара за баррель впервые с января 2020 года

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,76% и достигла в пике $61,02 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 08:14 по времени Нур-Султана, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В последний раз цена Brent находилась превышала отметку $61 за баррель 7 января 2020 года.

По состоянию на 08:16 по времени Нур-Султана нефть Brent торговалась на уровне $61,01 (+0,74%).

В то же время стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI выросла до $58,2 за баррель (+0,63%).​​​​​​

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!