Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Вор-отверточник обокрал дома на 15 млн тенге

Фото: polisia.kz 9 февраля 2021, 09:04

Большую часть краж он совершал в дневное время из частных домовладений.

Вор с помощью отвертки обокрал 26 домов в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в серии краж – 36-летний житель поселка Карабулак.

Проверив задержанного по криминальным базам, сыщики установили его причастность к 26 кражам на территории Алматинской области. В список поля его деятельности попали Карабулак, Шымыр, Бактыбай, Балпык би, Талдыкорган и другие. Большую часть краж он совершал в дневное время из частных домовладений, путем выдавливания пластиковых окон, используя фигурную отвертку. Общий причиненный материальный ущерб по доказанным эпизодам составляет более 15 миллионов тенге. Работа с задержанным по другим нераскрытым аналогичным преступлениям продолжается, – сообщил начальник отдела полиции Ескельдинского района Кайрат Баймуханов.

Среди похищенные вещей в основном были золотые изделия и сотовые телефоны.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания по ст. 128 УПК РК. Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается, – дополнил Баймуханов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬1
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
В Туркменистане к празднованию 30-летия независимости построят отель за 448 млн долларов
Обнаружили новое лекарство, способное быстро побороть КВИ