Назначен прокурор Талдыкоргана

Бакытжан Ашеев работает в органах прокуратуры 18 лет.

Приказом генерального прокурора Ашеев Бакытжан Муратович назначен прокурором Талдыкоргана, передает zakon.kz.

Ашеев Бакытжан Муратович родился 31 июля 1982 года.

В 1999 году поступил на дневное отделение юридического факультета Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби. Окончил учебу в 2003 году по специальности правоведение.

Службу в органах прокуратуры начал с 2003 года помощником прокурора Енбекшиказахского района Алматинской области.

В разное время занимал должность заместителя прокурора Карасайского района и Талдыкоргана.

До назначения прокурором Талдыкоргана занимал должность прокурора Алакольского района.

Стаж в органах прокуратуры 18 лет.

Классный чин - советник юстиции.

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