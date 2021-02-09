Более чем в 100 странах будут искать деньги казахстанцев

Комплексная работа проводится по противодействию выводу капитала за рубеж и деофшоризации экономики

Заграничные счета казахстанцев будут искать более чем в 100 странах мира, сообщил на заседании правительства министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент zakon.kz.

Комплексная работа проводится по противодействию выводу капитала за рубеж и деофшоризации экономики. В рамках электронного обмена сведениями с ОЭСР и Национальным Банком подписана многосторонняя Конвенция. Планируем с этого года начать обмен информацией с ОЭСР по финансовым счетам наших граждан в более чем 100 юрисдикциях, — сообщил Жамаубаев.

Также он напомнил, что на прошедшем расширенном заседании правительства главой государства поставлены задачи по кардинальному упрощению и смягчению налогового администрирования.

Для этого, по его словам, с 2021 года объединены налоги на имущество и землю физлиц, оба налога будут уплачиваться единым платежом. При этом, земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов отменен.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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