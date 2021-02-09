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Алматы на грани перехода в "желтую" зону

Фото: Pixabay 9 февраля 2021, 09:43

За сутки в городе выявили 118 зараженных COVID-19, выздоровели 180 человек.

Опубликованы данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 февраля, передает zakon.kz со ссылкой на МВК.

Так, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Акмолинская и Павлодарская области.

В "желтой" зоне - Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

Алматы, согласно матрице, находится на границе "зеленой" и "желтой" зоны. За сутки в городе выявили 118 зараженных COVID-19, выздоровели 180 человек.

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