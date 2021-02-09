КГД даст разъяснения по поводу введения 1 этапа всеобщего декларирования

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Мероприятие посвящено принципиально новой эпохе налоговой жизни каждого казахстанца.
12 февраля в 11:00 (по времени Нур-Султан) приглашаем вас принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА на тему: "Всеобщее декларирование: Эпизод I".
Официальный представитель КГД, следуя тренду "слышащего государства" и активного присутствия в соцсетях и на информационных площадках, даст разъяснения по внедрению 1 этапа всеобщего декларирования, а также ответит на ваши вопросы.
Мероприятие посвящено принципиально новой эпохе налоговой жизни каждого казахстанца и по-настоящему переломному моменту в налоговой жизни РК.
В программе:
· Всеобщее декларирование: общая концепция
· Этапы всеобщего декларирования
· Объекты декларирования в форме налоговой отчетности 250
· Соотношение форм налоговой отчетности №№ 240 и 250
· Сроки сдачи налоговой отчетности № 250
· Заполняем новую 250, лайфкахи и советы
Ведущая: Дина Кабдылманаповна Кусаинова, руководитель Управления всеобщего декларирования Департамента государственных услуг Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
Модератор: Айдар Масатбаев, Дипломированный налоговый эксперт LLM, юридический консультант "Палата профессиональных юридических консультантов".
Участие бесплатное по предварительной регистрации.
Принимаем ваши вопросы. Ответы на наиболее важные и интересные из них прозвучат в прямом эфире.
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