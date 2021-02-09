Чем питаются животные в Алматинском зоопарке?

Продукты привозят еще затемно.

В Instagram Алматинского зоопарка появилось видео, в котором показали, чем кормят животных. передает zakon.kz.

Можно увидеть, что продукты привозят еще затемно. Рацион для животных очень разнообразный: фрукты, овощи, крупы, мясо нескольких видов.

Ежедневно мы получаем около 70 килограмм фруктов, почти 500 килограмм овощей и 300 килограмм разных круп и зерна. А для наши хищники съедают около 200 килограмм мяса и 40 килограмм рыбы. Продукты всегда самые отборные и свежие, — рассказала глава отдела развития Алматинского зоопарка Акжами Рахимова.

Единственная проблема по словам специалиста — «гостинцы» от посетителей. Сладкая вата, кукурузные палочки и другие сладости, которые кидают в вольер животным негативно отражаются на их здоровье. Проблемы с желудочно-кишечным трактом иногда достигают критического уровня, и ветеринары зоопарка выхаживают животных по несколько дней. Поэтому сотрудники зоопарка просят не бросать еду в вольеры.

Алматинский зоопарк является старейшим зоопарком в Казахстане. Он был основан в 1937 году. Сегодня команда зоопарка насчитывает 273 специалиста. Из них 141 человек ухаживает за животными. Более 380 видов животных (из них 79 краснокнижных) расположены в 7 экспозиционных секциях. Научные работы специалистов зоопарка по исследованию и репродукции сайгаков в неволе не имеют аналогов.

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