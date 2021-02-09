Когда любой желающий сможет получить прививку от коронавируса в Казахстане

Это зависит от объемов вакцины.

С 1 февраля 2021 года в Казахстане стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В первую очередь прививки получат те, кто находится в зоне риска. Но уже сейчас казахстанцы, не входящие в группу риска, тоже хотят привиться. Когда они смогут это сделать, рассказал главный санврач Казахстана Ерлан Киясов, передает zakon.kz.

Ранее сообщалось, что на первом этапе вакцинации прививки получат медики, сотрудники санэпидслужбы. Затем в списки будут включать педагогов, студентов, лиц с хроническими заболеваниями, полицейских, военных и т.д. Казахстанцы, не входящие в эти группы, задаются вопросом: "Я хочу получить прививку от коронавируса. Когда я смогу это сделать?"

Поступление вакцины против КВИ в Казахстан будет осуществляться поэтапно, с учетом мощности производства. В апреле текущего года ориентировочно будет доступно порядка 750 тысяч доз вакцины. Данный объем будет, в первую очередь, предложен уязвимым (подлежащим вакцинированию) группам населения, а затем – лицам, желающим защитить себя от коронавируса. главный санврач Казахстана Ерлан Киясов.

При этом он добавил, что в случае доступности больших объемов вакцины с учетом производства отечественной QazCOVID-in, будет рассмотрена возможность вакцинации всех групп населения, в том числе, и иностранцев, живущих в Казахстане.

Ранее Киясов сообщал, что необходимо привить более 50% населения страны, чтобы создать "иммунную прослойку" и вернуться к жизни без локдаунов. По мнению главного санврача страны, достигнуть этого показателя возможно.

Это вполне реально, так как многие казахстанцы, даже не входящие в подлежащие группы риска, самостоятельно изъявляют желание вакцинироваться и интересуются способом получения прививки, - отметил Киясов.

Он еще раз напомнил, что вакцинация в нашей стране – процесс исключительно добровольный, и любое принуждение является незаконным.

Однако следует понимать, что в условиях мировой пандемии на сегодня вакцинация – это единственное эффективное, экономичное и доступное средство в борьбе с вакциноуправляемыми инфекциями. Кроме того, вакцинация – это единственная альтернатива самоизоляции и карантину, которые нарушили наш привычный образ жизни, - считает Ерлан Киясов.

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