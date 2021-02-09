Внешний долг Казахстана составляет 160,9 млрд долларов США

Концепцией новой бюджетной политики и Концепцией формирования и использования средств Национального фонда установлены индикаторы, определяющие долговую устойчивость страны

80% внешнего долга Казахстана приходится на обязательства частных организаций. Об этом сообщил директор Департамента платежного баланса Нацбанка Азат Ускенбаев. передает zakon.kz.

По официальным данным, внешний долг Казахстана по состоянию на 1 октября 2020 года составил 160,9 млрд долларов США или 90,7% к ВВП. Из этой суммы межфирменная задолженность частного сектора составляет 101,3 млрд долларов (62,9%), внешний долг квазигосударственного сектора 20,1 млрд долларов (12,5%) и государственный внешний долг - 13,2 млрд долларов (8,2%),

В международной практике принято исключать межфирменную задолженность при анализе параметров внешнего долга, так как она считается наименее рисковой. Ведь аффилированные кредиторы заинтересованы в продолжении успешной деятельности заемщиков, и, во многом, эти обязательства являются условными. Внешний долг Казахстана находится под постоянным мониторингом и контролем со стороны Правительства и Национального Банка. - сказал Ускенбаев.

Он напомнил, что Концепцией новой бюджетной политики и Концепцией формирования и использования средств Национального фонда установлены индикаторы, определяющие долговую устойчивость страны:

а) соотношение государственного и квазигосударственного долга (внешнего и внутреннего) – не должно превышать 60% ВВП (46,5% на 1 октября 2020 года);

б) соотношение внешнего долга страны - не должно превышать 100% от ВВП (90,7% на 1 октября 2020 года);

в) объем внешнего долга Правительства и внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора – не должен превышать общий размер валютных активов Национального фонда (59,1% на 1 октября 2020 года).

Соблюдение данных показателей обеспечивается ежегодным установлением Министерством финансов (для государственного долга) и специальной межведомственной комиссией (для квазигосударственного долга) допустимых объемов (лимитов) внешнего заимствования.

Следует помнить, что внешний долг – это не обязательно нагрузка на экономику и население страны. Внешняя задолженность при наличии возможностей рационально погашать ее (стабильный уровень доходов, наличие ликвидных активов) служит дополнительным источником инвестиций. Привлечение внешнего финансирования обеспечивает приток новых технологий, создает новые рабочие места, обеспечивает поступление прямых налогов, способствует интеграции в мировые производственные цепочки и расширению рынков сбыта, - заключил Ускенбаев.

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