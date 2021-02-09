Мошенники обещают казахстанцам вернуть уплаченный НДС

Слухи появляются не первый раз.

Казахстанцы вновь получают сообщения о возможности вернуть часть НДС, уплаченного за последние 4 года, сообщает zakon.kz.

Автор публикации уверяет, что нужно ввести данные банковской карты в специальное поле на сайте и можно получить до 1 737 000 тенге некой "компенсации".

Это мошенничество. На сайте "Единого Компенсационного Центра "Возврата Невыплаченных Денежных Средств", который предлагает посетить автор видеоролика, сказано, что НДС лицам старше 18 лет будут возвращать согласно постановлению 34/16325к. Однако сайте не сказано, какой орган его вынес, соответственно, проверить факт существования документа крайне сложно, - говорится в сообщении stopfake.kz.

Слухи о возврате НДС появляются в Казнете не впервые.

В ходе инструкции к вымышленному возврату автор просит указать зрителя свои данные, номер банковской карты, а также CVV-/CVC-код, через который псевдоюристы могут завладеть вашими средствами, списывая их с банковской карты. Видеозапись или сам фальшивый сайт могут содержать положительные отзывы, что также не соответствует действительности, — говорилось в сообщении Комитета государственных доходов МФ РК.

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