Вакцинация в Казахстане: нужна ли справка об отсутствии антител?

Тестирование на наличие антител перед вакцинацией не проводят.

В Казахстане проводится массовая вакцинация. На первых этапах прививку получат люди, состоящие в категории риска. Если объемы вакцины позволят, то прививку скоро смогут получить и остальные казахстанцы. В связи с этим часто возникает вопрос, нужно ли провериться на наличие антител перед получением вакцины. На него ответил главный санитарный врач РК Ерлан Киясов, передает zakon.kz.

По его словам, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и стран, проводящих вакцинацию, тестирование на наличие антител перед вакцинацией не проводят.

Данные клинических испытаний показывают, что вакцины с мРНК COVID-19 можно безопасно вводить людям с признаками предшествующей инфекции SARS-CoV-2. Людям следует предлагать вакцинацию независимо от наличия в анамнезе симптоматической или бессимптомной инфекции SARS-CoV-2. Тестирование на вирусы для оценки острой инфекции SARS-CoV-2 или серологическое тестирование для оценки предшествующей инфекции для принятия решения о вакцинации не рекомендуется, - сообщил Ерлан Киясов.

Помимо этого, в России, где создали вакцину от КВИ Спутник V, Министерство здравоохранения обращало внимание на то, что при подготовке к вакцинации, проведение лабораторных исследований на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-CoV-2 не является обязательным.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!