Неизвестная болезнь убила 15 человек в Танзании

Приложение zakon.kz
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Различные образцы воды и крови пациентов были отправлены на экспертизу.
По меньшей мере пятнадцать человек погибли и более 50 были госпитализированы в южной Танзании из-за неизвестной инфекции, передает zakon.kz со ссылкой на Anadolu.
У многих зараженных была тошнота и рвота с кровью. Причина их заболевания пока не установлена, но Министерство здравоохранения Танзании исключило вспышку заболевания.
Первоначальное клиническое обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени.
Мы посоветовали им избегать употребления запрещенных напитков, курения сигарет и других крепких напитков, - сказала главный врач в отдаленном районе Чунья города Мбея Фелиста Кисанду.
Различные образцы воды и крови пациентов были отправлены на экспертизу.
Согласно записям в Главном медицинском управлении Мбеи, аналогичная болезнь поразила регион в 2018 году, когда было подтверждено, что несколько человек страдают от высокой температуры, расстройства желудка и рвоты.
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