Татнефть и Группа компаний Аллюр начинают набор персонала в Казахстане

Запустить современное производство с более чем тысячью рабочих мест планируется уже в конце 2022 года.

KamaTyresKZ объявляет о наборе персонала производства на свой новый шинный завод в Сарани Карагандинской области. На предприятии запланировано создание 1116 рабочих мест.

Компания возьмет на себя обучение сотрудников необходимым навыкам. На первом этапе 190 работников нового завода посетят действующее шинное производство "Татнефти" в городе Нижнекамск (Россия, Республика Татарстан), где пройдут соответствующую подготовку. При этом KamaTyresKZ берет на себя все расходы по переезду, проживанию и оплате труда будущих специалистов.

Также, в связи с созданием нового производства планируется открытие в двух технических колледжах Сарани обучения по востребованным специальностям: "Резинотехническое производство" и "Слесарное дело". Кроме того, ведутся переговоры по обучению высококвалифицированных специалистов на химическом факультете Карагандинского университета имени Букетова.

Напомним, что планируемая мощность создаваемого казахстанско-татарстанского предприятия – 3 млн легковых и легкогрузовых шин, а также 0,5 млн грузовых шин в год. Запуск производства ожидается в конце 2022 года. Автомобильные шины будут направляться на первичную комплектацию автомобилей, производимых в Казахстане, вторичный рынок, а также на экспорт в страны ближнего зарубежья, в том числе в Российскую Федерацию. Объем инвестиций в создание нового предприятия составит свыше 125 млрд тенге.

За более подробной информацией по найму персонала можно обращаться в Центр занятости населения города Сарани по email cz-saran@mail.ru или в кадровую службу ПАО "Татнефть" по email BukhminPN@tatneft.ru, а также в WhatsApp по номерам сотовых телефонов:

8-707-981-82-78, 8-775-981-82-78, 8-700-302-71-75, 8-775-573-89-01

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