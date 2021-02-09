Суицид курсанта в академии МВД: какие нарушения выявила комиссия

Расследование дела находится на контроле руководства МВД.

В декабре прошлого года в академии МВД в Алматы был найден повешенным 19-летний курсант Саламат Утегенов. Было начато расследование, в академию была направлена комиссия, чтобы проверить доводы родственников курсанта о поборах. И вот теперь в МВД рассказали, какие нарушения были выявлены во время проверки, передает zakon.kz.

13 декабря в академии был найден повешенным 19-летний курсант. На следующий день после его смерти от занимаемой должности был освобожден начальник этой академии Омербай Смаилов. Вместе с ним были уволены еще 6 сотрудников.

Родственники умершего говорили, что парня довели до самоубийства, утверждая, что в стенах академии были поборы. Чтобы проверить их доводы в академию была направлена комиссия из числа сотрудников Министерства внутренних дел.

В ответе на запрос редакции в МВД рассказали, что "фактов неправомерных действий со стороны профессорско-преподавательского состава и курсовых офицеров по отношению к курсантам, не было установлено".

Вместе с тем, в ходе проведенной проверки установлены нарушения в хозяйственной деятельности академии, в настоящее время руководством учебного заведения принимаются меры по их устранению, - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что по факту смерти курсанта ведется расследование по статье "доведение до самоубийства". Расследование дела находится на контроле руководства МВД. Другая информация в интересах следствия не разглашается.

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