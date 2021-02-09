Названа частая причина разводов в Казахстане

Каждая 10 пара в Казахстане разводится из-за репродуктивных проблем

Стала известна проблема, из-за которой в Казахстане распадается каждая 10-я семья, передает zakon.kz.

Президент казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, академик Вячеслав Локшин во время выступления на курсах медицинской журналистики в КазНМУ имени Асфендиярова сообщил, что в нашей стране частота бесплодия – около 15%, точных данных по этой патологии в Казахстане нет из-за отсутствия регистра бесплодия.

Ежегодно к специалистам обращаются порядка 20,5 тысяч пар, 40-45% из них нуждаются в проведении вспомогательной репродуктивной технологии (ВРТ). Из 100 заключенных браков, распались 34 пары, 10% из них причиной развода назвали отсутствие детей, - сказал Локшин.

Кроме того, специалист отметил психологические проблемы.

Интересное наблюдение в том, что сегодня многие мужчины решают не заводить детей, боятся за будущее, - констатировал Локшин.

По его мнению, изменить ситуацию могла бы новая семейная политика, мотивирующая иметь детей.

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