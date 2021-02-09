Мачеха заказала убийство восьмилетней падчерицы

В роли исполнителя убийства выступил сотрудник уголовного розыска.

В Туве сотрудники полиции предотвратили заказное убийство 8-летней девочки, сообщает zakon.kz.

61-летняя жительница города Кызыл решила организовать убийство падчерицы. После смерти отца девочка являлась наследницей первой очереди в получении наследства - двух квартир.

Гражданка искала человека, готового выполнить заказ. За убийство она пообещала вознаграждение в размере 180 тысяч рублей (более миллиона тенге), - говорится на сайте республиканского МВД по Республике Тыва.

В роли исполнителя убийства выступил сотрудник уголовного розыска.

Женщина сообщила исполнителю информацию о ребенке, в том числе где девочка учится и живет, а также показала школьницу на автобусной остановке и передала орудие преступления — электрошокер. Она предполагала, что с помощью прибора можно совершить убийство.

С целью подтверждения выполнения заказа псевдоисполнитель представил заказчице сделанную постановочную фотографию и шапку девочки.

Подозреваемой уже предъявлено обвинение. Она находится под стражей.

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