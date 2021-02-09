Квартиры подорожали в Казахстане. Причину назвала риелтор

В 2020 году большинство покупателей стали по-новому подходить к выбору объектов.

В Казахстане подорожали квартиры. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, передает zakon.kz.

Так, стоимость нового жилья выросла на 3%, квартиры на вторичном рынке - на 5% за месяц. Стоимость арендного жилья выросла на 2,7%.

Годовой рост (январь 2021 - январь 2020 года ) на первичное жилье составило 7,3%, на вторичное - 17,9%.

Ежегодный прирост - "заслуга" доллара и продавцов

Президент Объединенной Ассоциации Риелторов Казахстана Лариса Степаненко назвала несколько факторов, которые влияют на ежегодный прирост увеличения стоимости на недвижимость.

По ее словам, одним из главных факторов является курс доллара.

Вслед за повышением курса доллара владельцы корректируют стоимость своей недвижимости в сторону повышения. Очень редкие продавцы, кто прислушивается к мнению специалистов и реально относятся к ценообразованию своей недвижимости. Остальные своими действиями обрекают недвижимость на долгосрочную экспозицию, - сказала Степаненко.

Рынок недвижимости имеет свою сезонность, продолжила она. Как правило, летом рынок "засыпает", и активизируется ближе к осени до нового года. После нового года - в конце января, начале февраля, рынок снова активизируется.

Касательно 2020 и 2021 года. Все локдауны, ограничения и другие события однозначно наложили свой отпечаток на рынок. При входе в первый локдаун был "скачок" доллара. Тут же продавцы начали повышать стоимость недвижимости. Рост курса доллара всегда питает иллюзии продавцов, которые тут же реагируют на ослабление национальной валюты. Спрос, однако, замирает в ожидании дальнейшего развития событий. (...) В нашей работе мы всё это видим на примере, как только доллар растет, продавцы просят подкорректировать цену на повышение и этот процесс ничто иное как искусственное создание роста стоимости. Рынок перенасыщен и переоценен, а процент спроса намного ниже имеющихся предложений - подчеркнула она.

Специалист также рассказала про влияние снятия пенсионных накоплений казахстанцами. По ее мнению, эта мера стала "стартом" для продавцов.

Многие владельцы, особенно малогабаритных квартир, начали поднимать цену. Они реагируют на выдачу пенсионных накоплений, надеясь на то, что именно их объект попадет под внимание покупателей. Однако на живом примере: у нас состоялись несколько сделок, где продавцы оставались на прежних позициях в цене, - отметила Степаненко.

В этом случае, подчеркнула эксперт, в выигрыше остаются и продавец, и покупатели, потому что они решают свои задачи. К слову, заметила Лариса Степаненко, в 2020 году большинство покупателей стали по-новому подходить к выбору объектов.

Покупатели стали уделять больше времени на выбор и договоренности. Они стали более конкретными в оценке своей платежеспособности. Поэтому, к началу 2021 года сформировался определенный объем отложенного спроса в ожидании адекватных предложений.- сказала специалист.

Разрез по регионам

Ранее аналитики портала "Крыша" назвали средние цены предложений в каждом регионе страны.

Так, наибольшие изменения произошли в Петропавловске и Павлодаре, где индекс вырос на 5.2% и составил 308 425 и 255 650 тенге за 1 кв.м соответственно.

В Усть-Каменогорске и Кокшетау прирост составил 4.8 и 4.2%: 296 625 и 263 575 тенге за квадрат. В Кызылорде средняя стоимость единицы площади увеличилась на 3% и составила 156 625 тенге.

Показатели цен и динамики в других городах следующие:

- Шымкент - 312 875 тг/кв. м (+2.8%);

- Актобе - 178 800 тг/кв. м (+2.8%);

- Семей - 237 050 тг/кв. м (+2.7%);

- Тараз - 214 950 тг/кв. м (+2.7%);

- Талдыкорган - 259 850 тг/кв. м (+2.6%);

- Караганда - 287 825 тг/кв. м (+2.4%).

В Алматы квадратный метр предлагали по 468 400 тенге, что на 2.3% дороже, чем в декабре. В Нур-Султане - 357 125 тенге, динамика составила 1.5%.

Прирост ниже 2% также отмечается в Костанае и Атырау: 253 825 и 283 150 тг/кв. м.

Снижение цен произошло в двух городах: Уральске на 3.2% (228 725 тенге за 1 кв. м), Актау на 4.6% (191 875).

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