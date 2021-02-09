Проводник напился на работе. Его сняли с поезда

Нарушителем спокойствия оказался 26-летний житель Кызылординской области.

Транспортные полицейские сняли с пассажирского поезда проводника. Он сам показывал пассажирам, как не надо вести себя в поезде, передает zakon.kz.

Своего подчиненного сдал полицейским бригадир пассажирского поезда сообщением «Петропавловск-Кызылорда». В обращении было сказано, что проводник матерился и нарушал общественный порядок и спокойствие в поезде.

При проверке транспортные полицейские установили, что нарушителем спокойствия оказался 26-летний житель Кызылординской области. На основании выясненных обстоятельств и составленного акта начальника поезда, правонарушитель был снят с поезда.

Он находился в состоянии алкогольного опьянения «средней» степени. Это подтвердило заключение медицинского освидетельствования. В отношении мужчины были составлены сразу три административных протокола по ст.440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), по ст.437 КоАП РК (Нарушение тишины), а также по ст. 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Арысским районным судом Туркестанской области ему наложен штраф в размере 5 МРП, - сообщили в Департаменте полиции на транспорте МВД РК.

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