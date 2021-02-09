Задержание акима в Алматинской области. Названы подробности

Другие сведения не подлежат разглашению.

В прокуратуре Алматинской области раскрыли подробности задержания акима Талгарского района, сообщает zakon.kz.

Согласно данным ведомства, 24 января Департаментом Антикоррупционной службы по Алматинской области было начато досудебное расследование в отношении акима Серикжана Ерекешева и должностных лиц акимата.

Расследование ведется по пунктам 2 и 4 части 3 статьи 366 УК РК - "Получение взятки в виде денег в значительных размерах группой лиц по предварительному сговору, неоднократно", - отметили в прокуратуре на официальный запрос редакции.

26 января постановлением следственного судьи Илийского райсуда Ерекешев был арестован на два месяца.

Другие сведения в интересах следствия не подлежат разглашению, - дополнили в прокуратуре.

Неделей ранее в Антикоррупционной службе подтвердили информацию о задержании акима, распространяемую в соцсетях.

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