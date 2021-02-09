Секундомэр. В Бишкеке назначили нового и.о. мэра и сразу же уволили

Прежний и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев подал в отставку.

В Бишкеке назначили нового исполняющего обязанности мэра. Им стал бизнесмен Эрмек Нургазиев. Но президент Садыр Жапаров сказал, что скандальную личность нельзя назначать мэром. СМИ пишут, что после этого премьер-министру пришлось его уволить, передает zakon.kz.

Sputnik Кыргызстан сообщает, что сегодня, 9 февраля, решением премьер-министра Улукбека Марипова исполняющим обязанности мэра Бишкека был назначен бизнесмен из строительной сферы Эрмек Нургазиев.

Выяснилось, что он замешан в нескольких скандалах, поэтому его назначение вызвало критику среди общественности. Граждане указывали на то, что он 2019 году ударил женщину, а также был замешан в делах об обмане дольщиков.

Новый и.о. мэра на пресс-конференции объяснил, что женщина напала первой и это была его ответная реакция. Также он отметил, что не имеет отношения к делу об обмане дольщиков.

После этого президент Кыргызстана Садыр Жапаров у себя в соцсетях высказался о назначении Нургазиева. По его словам, есть много кадров, которые "в беседе кажутся честными и готовыми к активной работе".

Но за выбранными кадрами, которые не работали при прежних властях и не были замешаны в коррупционных делах, оказывается, есть факты хулиганства и имущественных споров. Поэтому считаю невозможным назначение такого человека мэром Бишкека, - написал он.

Следом в кыргызстанских СМИ появилась информация о том, что Нургазиева уже уволили. Источники Vesti.kg сообщили, что приказ об увольнении уже подписал глава правительства Улукбек Марипов. Такое решение было принято из-за якобы возбужденных в отношении Нургазиева уголовных дел.

Между тем, Эрмек Нургазиев опроверг информацию. По его словам, журналисты распространяют недостоверные сведения.

Напомним, накануне прежний и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев подал в отставку после ста дней работы.

Никто не заставлял меня уходить. Президент просил остаться. Я болею. На ногах переношу болезнь. Хочу вылечиться... 14 дней буду лежать в больнице. Уже получаю капельницы. Также буду с семьей, - сказал он на встрече с журналистами.

СМИ пишут, что его скоро назначат управляющим делами президента.

Отметим, что и.о. мэра Бишкека в последние месяцы менялись уже несколько раз.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!