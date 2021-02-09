Токаев принял главу Нацкомиссии по делам женщин

Соблюдение равных прав и возможностей женщин в государственных органах, квазигосударственном и корпоративном секторах будет рассматриваться как один из критериев оценки эффективности их деятельности.

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Лаззат Рамазанову, сообщает zakon.kz.

По данным Акорды, Президент заслушал отчет о деятельности Национальной комиссии и планах на предстоящий период.

Были рассмотрены вопросы совершенствования законодательных норм, направленных на укрепление института семьи, сохранение семейных ценностей, недопущение насилия в отношении женщин и детей, решение социальных проблем. Глава государства считает, что к процессу подготовки законопроекта должны подключиться все центральные и местные исполнительные органы. Следует выработать эффективный регламент межведомственного взаимодействия по вопросам укрепления института семьи на всех уровнях, - говорится в сообщении.

Президент поддержал предлагаемые изменения в подходах к работе региональных комиссий по делам женщин и семейно-демографической политике, подчеркнув, что им необходимо наладить тесное взаимодействие с гражданским обществом. В рамках реализации Концепции семейной и гендерной политики ответственность за достижение поставленных целей и задач должна быть возложена на акимов регионов.

Также был затронут вопрос участия женщин в общественно-политической жизни страны. Соблюдение равных прав и возможностей женщин в государственных органах, квазигосударственном и корпоративном секторах будет рассматриваться как один из критериев оценки эффективности их деятельности.

Токаев также положительно оценил проект по внедрению женской кооперации в решение социальных вопросов общества на региональном уровне.

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