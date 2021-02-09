Жертва изнасилования высказалась о приговоре экс-прокурору и бывшему топ-менеджеру банка

Преступление было совершено в Алматы в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года.

Жертва группового изнасилования осталась довольна приговором, который вынесли экс-прокурору и бывшему топ-менеджеру банка. Об этом сообщила ее адвокат Жанна Уразбахова, передает zakon.kz.

Я довольна вынесенным обвинительным приговором. Эта минута приговора стоила всего того ужаса, через который мне пришлось пройти. Хочу сказать всем девушкам, женщинам, которые прошли через насилие: боритесь до конца. Справедливость все равно восторжествует, - сказала пострадавшая.

Преступление было совершено в Алматы в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года. Один из подсудимых, экс-банкир, заманил в свою квартиру девушку, не предупредив, что там будут его друзья. Пострадавшая ничего не подозревала, поскольку доверяла ему.

Согласно материалам дела, в тот день один из подсудимых проиграл значительную сумму в казино и находился в состоянии алкогольного опьянения. В квартире находилось 5 мужчин, которые позже проходили в качестве свидетелей по делу. Прокурор и банкир заперли жертву в отдельной комнате и жестоко надругались над девушкой. Пострадавшей удалось сбежать лишь утром, после чего она обратилась с заявлением в полицию.

В течение всего расследования и суда жертва насилия и ее защитники подвергались оскорблениям и преследованию со стороны родственников насильников. В районном управлении полиции дело волокитилось и откровенно разваливалось. Общий срок досудебного расследования длился 9 месяцев. После неоднократных жалоб, оно было передано в городской департамент полиции под чутким надзором прокуратуры города Алматы. Судебный же процесс длился шесть месяцев, - рассказала адвокат.

Сегодня, 9 февраля, в Бостандыкском райсуде Алматы экс-прокурора и бывшего топ-менеджера банка приговорили к 8 годам лишения свободы за групповое изнасилование.

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