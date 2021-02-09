Полицейского ранили ножом в шею в Усть-Каменогорске

Подозреваемый задержан.

В Усть-Каменогорске задержан мужчина, оказавший сопротивление сотрудникам полиции, сообщает zakon.kz.

Ночью 8 февраля патрульный наряд БПП УП Усть-Каменогорска получил вызов, поступивший на канал "102", о нарушении тишины в одном из многоэтажных домов. Прибыв на место вызова, инспекторы службы батальона патрульной полиции обнаружили на лестничной площадке 9-го этажа громко разговаривающих друг с другом и распивающих спиртные напитки двух мужчин. пресс-служба ДП ВКО

Сотрудники полиции разъяснили мужчинам о том, что они нарушают порядок и попросили не шуметь, однако мужчины стали пререкаться и внезапно один из них резко ударил ножом в шею сотрудника полиции и побежал вниз по лестнице. Несмотря на полученное ножевое ранение инспектор бросился в погоню за убегавшим нарушителем. На улице мужчина стал размахивать ножом перед сотрудниками полиции, в связи с чем полицейские ударили по руке нападавшего резиновой дубинкой, отчего мужчина выронил нож из рук.

В настоящее время задержанный 24-летний мужчина водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 380 ч.2 УК РК. В данный момент полицейский перенес операцию, и его жизни ничего не угрожает, - заключили в ДП.

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