В Комитете госдоходов рассказали, как мало зарабатывают налоговики

Для внедрения предложения о повышении зарплаты требуется решение президента.

Среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) меньше всех зарабатывают сотрудники казахстанских фискальных органов. Если в России рядовой сотрудник в месяц получает 468 тыс. тенге, а в Кыргызстане - 120 тыс. тенге, то в Казахстане их зарплата составляет 104 тыс. тенге, передает zakon.kz.

В Комитете госдоходов сообщили, что Антикоррупционная служба провела анализ и пришла к выводу, что сотрудники Комитета наиболее подвержены коррупции. Основными факторами являются низкая зарплата, социальная незащищенность, высокая ответственность и нагрузка.

На сегодня средняя зарплата рядового работника органов государственных доходов составляет 104 тыс. тенге, районного управления 97,7 тыс. тенге после вычетов всех налогов и платежей.

Из-за маленькой зарплаты происходит отток опытных работников, которые зачастую применяют свои знания и навыки в частном секторе.

В Комитете провели анализ зарплат аналогичных служб стран ЕАЭС. Выяснилось, что в России зарплата фискальных органов больше в 4,5 раза (468 тыс. тенге), в Узбекистане в 3,7 раза (388 тыс. тенге), в Беларуси в 1,4 раза (150 тыс. тенге), в Кыргызстане в 1,15 раза (120 тыс. тенге).

Классные чины и специальные звания специалистов в таможенной сфере позволяют производить доплаты к базовому окладу и обеспечивать соответствующим пенсионным содержанием.

При практически одинаковых условиях несения службы с Пограничной службой КНБ РК на пунктах пропуска, кроме основной заработной платы сотруднику ПС КНБ выделяется дополнительно по 22 тыс. тенге на каждого члена семьи для съема жилья, 1,5 тыс. тенге в день на питание. Стаж работы за 1 год исчисляется как за 1,5 года. Существует острая необходимость комплексного решения накопившихся проблем посредством повышения статуса органов государственных доходов, в том числе внешний облик работников Комитета государственных доходов в части их узнаваемости. Данную работу предлагается провести путем присвоения классных чинов с надбавкой к базовому окладу и введения единого форменного обмундирования, - говорится в сообщении.

В Комитете уверены, что эти меры в значительной степени позволят сохранить кадры, снизить уровень коррупции.

Отмечается, что для внедрения предложения требуется решение президента.

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