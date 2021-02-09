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В Северном Казахстане смягчили карантин

Фото: liter.kz 9 февраля 2021, 19:37

Северо-Казахстанская область сейчас находится в "желтой" зоне по темпам распространения коронавируса.

Вышло новое постановление главного санврача Северо-Казахстанской области. В нем говорится о смягчении карантина, передает zakon.kz.

Согласно последнему постановлению санитарного врача Северо-Казахстанской области:

  • Разрешена деятельность торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых домов, крытых рынков одежды, крытых рынков непродовольственных товаров, крытых строительных рынков, бассейнов в субботу, продлено время работы до 24.00;
  • Возобновлена работа общественного транспорта (внутри населенных пунктов, в том числе на пригородных маршрутах), фитнес , тренажерных залов (центров), спортивных объектов, непродовольственных магазинов свыше 500 кв метров в субботу и воскресенье;
  • Продлено время работы объектов общественного питания с 08.00 до 24.00 часов, разрешена работа в субботу и воскресенье, в том числе с допуском к работе в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых домах;
  • При штатном расписании более 15 сотрудников перевод не менее 60% работников на дистанционную форму работы (при штатном расписании не менее 15% работников рекомендуется оставить на дистанционной форме работы);
  • Разрешено движение междугородних/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов) радиусом не более 300 км.

Северо-Казахстанская область находится в "желтой" зоне по темпам распространения коронавируса.

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