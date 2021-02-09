Карагандинский фармкомплекс не планирует заключать договор по выпуску Pfizer

Пока рассматривается вопрос по производству казахстанской вакцины QazCovid-in.

Бизнесмен и совладелец Карагандинского фармацевтического комплекса Кайрат Боранбаев считает, что американская вакцина Pfizer не дойдет до Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

По американской вакцине Pfizer, наверное, вряд ли. Потому что их вакцину нужно хранить при минус 70 градусах. И Pfizer вряд ли сюда дойдет, - сказал Кайрат Боранбаев.

Он отметил, что пока рассматривается вопрос по производству казахстанской вакцины QazCovid-in.

Если они обратятся, то мы готовы. Наш завод соответствует всем стандартам GMP, - добавил бизнесмен.

Сейчас фармацевтический комплекс готовит к выпуску российскую вакцину “Спутник V”. На базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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