Чиновника рекомендовали уволить в Павлодарской области за пьяную езду

Речь о заместителе акима Щербактинского района Анваре Кантаеве.

Совет по этике рекомендовал уволить замакима района в Павлодарской области, передает zakon.kz.

Областным советом по этике рассмотрено дисциплинарное дело в отношении заместителя акима Щербактинского района Анвара Кантаева, который был задержан сотрудниками полиции за управлением автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В ноябре 2020 года Кантаев привлечен к административной ответственности в виде 15 суток административного ареста и лишения права управления автотранспортом сроком на 7 лет. пресс-служба ДАДГС Павлодарской области

По итогам рассмотрения члены совета рекомендовали акиму района уволить Кантаева с занимаемой государственной должности.

В декабре 2020 года стало известно, что 39-летний заместитель акима Щербактинского района Анвар Кантаев арестован на 15 суток и на семь лет лишен права управлять автомобилем. Он 29 ноября около 16:00 в Павлодаре управлял транспортным средством марки Nissan Patrol в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердилось заключением медицинского освидетельствования.

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