Сколько казахстанцев подали заявки на снятие пенсионных накоплений

Приложение zakon.kz
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Наибольшее количество обращений по всей республике - 19 209 заявлений (или 21,18%) приняты в Алматы.
По состоянию на 8 февраля от уполномоченных операторов в Единый накопительный пенсионный фонд поступило порядка 90 689 заявлений вкладчиков на осуществление досрочных выплат для целевого использования, передает zakon.kz.
50 350 заявлений уже было исполнено и вкладчики уже получили на свои спецсчета, открытые у уполномоченных операторов, единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) в размере около 276 млрд тенге. Средняя сумма выплат составила порядка 5,5 млн тенге. Еще более 14 тысяч заявлений почти на 73,7 млрд тенге находятся в обработке для осуществления выплат. Около 26,3 тысяч заявок были отклонены в связи с несоответствием требованиям законодательства. пресс-служба ЕНПФ
В целом в разрезе регионов Казахстана получение средств из ЕНПФ на улучшение жилищных условий выглядит следующим образом:
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