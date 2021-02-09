Супруги перевозили наркотики в одежде четырехлетнего сына

Решен вопрос о передаче ребенка под присмотр его бабушке.

Семейная пара, перевозившая наркотики в одежде своего четырехлетнего сына, задержана в Петербурге, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Задержана семейная пара, перевозившая наркотики в одежде своего четырехлетнего сына. Автомобиль с супругами был остановлен за ночную езду по "встречке". пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области

По данным пресс-службы, в ночь на 8 февраля у дома 3 по Ташкентской улице сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, двигавшийся по встречной полосе. За рулем находился 42-летний петербуржец, на пассажирском сидении - его 42-летняя жена с четырехлетним ребенком на руках. Оба взрослых нервничали.

Водителю был задан вопрос о наличии у него запрещенных веществ, на что тот не смог дать внятного ответа. Мужчина был доставлен в медучреждение для прохождения освидетельствования на предмет наличия у него наркотического опьянения, после чего супружескую пару отвезли в отдел полиции. В ходе досмотра у супругов изъяты наркотические средства растительного и синтетического происхождения, часть из которых была спрятана в одежде маленького мальчика, - проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что полицейские с привлечением органов опеки решили вопрос о передаче ребенка под присмотр его бабушке. В отношении его родителей возбуждено уголовное дело, они оба задержаны.

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