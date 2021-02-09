Стоимость вакцины "Спутник V" в Казахстане и России будет одинаковой

По его словам, действующий контракт по вакцине рассчитан на выпуск 2 млн доз.

Если бы стоимость вакцины и отличалась, для граждан Казахстана она все равно бесплатная, сообщил бизнесмен и совладелец Карагандинского фармацевтического комплекса Кайрат Боранбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Цена вакцины будет соответствовать цене в Российской Федерации. Даже если какая-то другая цена будет, вакцина все равно бесплатная для граждан (Казахстана - ред.), - сообщил Кайрат Боранбаев.

По его словам, действующий контракт по вакцине рассчитан на выпуск 2 млн доз, но если будет необходимость и запрос, комплекс продолжит производство.

Для нас почему это выгодно? Потому что мы не ждем вакцину с России, мы ее сами будем производить. Она полностью соответствует тем стандартам, которые есть в России. Она ничем не отличается, единственное - мы делаем переупаковку. Эти и транспортные затраты ложатся на нас (фармкомплекс), - добавил он.

Помимо этого, комплекс взял на себя расходы по обучению специалистов и закуп холодильного оборудования, поскольку хранить "Спутник V" необходимо при минус 20 градусах.

Ранее Кайрат Боранбаев сообщил, что Карагандинский фармацевтический комплекс не планирует заключать договор по выпуску американской вакцины Pfizer.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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