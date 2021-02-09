Выявлен лучший горячий напиток долголетия

Любимый многими сорт чая снижает риск смерти от любой болезни на 62%.

Ученые провели масштабное исследование для выявления лучшего горячего напитка долголетия. Результаты их удивили. Оказалось, что любимый многими сорт чая снижает риск смерти от любой болезни на 62%, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

Согласно статье, опубликованной в журнале Американской кардиологической ассоциации Stroke, такой показатель наблюдался у японцев, выживших после инсульта. Важно, что они пили не менее семи чашек зеленого чая в день.

Подобными свойствами обладает и кофе. Он уменьшает вероятность летального исхода на 22%. При этом его количество сильно ограничено. В частности, допускается выпивать не более одной чашки в день.

Отмечается, что в исследовании ученые сравнили потребление зеленого чая и кофе среди 46 тыс. человек в 45 общинах Японии. Возраст участников эксперимента был от 40 до 79 лет. Кто-то из них уже пережил инфаркт или инсульт, кто-то нет.

У японцев, не страдающих от сердечных заболеваний, риск смерти после употребления зеленого чая снизился на 14%. Как отметили ученые, также уменьшились проявления диабета. То же они сказали и о кофе, но после него у испытуемых наблюдалось повышенное кровяное давление.

Исследователи заявили, что продолжат изучать этот вопрос. Они надеются найти средство, которое будет продлевать жизнь, так как население Японии стремительно стареет.

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