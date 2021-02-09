Краденую муку продали за 2 миллиона тенге столичным предпринимателям

По словам пострадавших, цена была невероятно выгодной.

Более чем на 2 миллиона тенге "попали" столичные предприниматели, купив 400 мешков краденой муки, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По словам пострадавших, цена была невероятно выгодной. За товар они перевели деньги на счет продавца, а через время к бизнесменам нагрянул наряд полиции. Мука оказалась краденой и принадлежала сети супермаркетов. Всю продукцию стражи порядка изъяли. В итоге предприниматели потеряли деньги и товар.

Оказалось, что это краденая мука и он сам Мейирбан, который посредник между нами, не знал. Он получается объявляет, объявление выдает на OLX. Он развозкой занимается. А этот, который незнакомый человек, он звонил ему, предложил. Это потом выяснилось, когда у нас изъяли муку. Тогда он сказал, что этого человека он сам не знает. жительница Нур-Султана Асылзат Баймуханова

Стражи порядка подозревают, что пострадавших от рук мошенников намного больше. 400 мешков - это лишь часть украденного. Полицейские ищут оставшуюся продукцию и тех, кому ее сбывали.

В рамках уголовного дела установлены и допрошены все свидетели. В настоящее время проводится оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и доставление лиц, совершивших данное уголовное правонарушение. А также осуществляется поиск похищенного имущества. официальный представитель ДП Нур-Султана Данияр Оралов

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