Популярное приложение, заражающее миллионы смартфонов, назвал эксперт

Сейчас опасное приложение удалено из онлайн-магазина.

Приложение Barcode Scanner (сканер штрих-кодов) для смартфонов на платформе Android оказалось вредоносным после последнего обновления. Об этом сообщается в официальном блоге антивирусной программы Malwarebytes, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, в конце декабря в компании стали получать жалобы от пользователей на то, что их смартфоны открывают рекламу в браузере без их ведома. При этом никто из них не устанавливал сторонних приложений, все программы они скачивали из официального магазина Google Play.

По словам разработчиков антивируса, после поверки выяснилось, что при последнем обновлении разработчик LAVABIRD LTD добавил в свое приложение Barcode Scanner вредоносный код, который и запускал рекламу на смартфоне пользователей. В сообщении уточняется, что код был тщательно скрыт.

Сотрудники Malwarebytes показали результаты своего исследования Google Play. Сейчас опасное приложение удалено из онлайн-магазина, однако за несколько лет работы его успели скачать более 10 миллионов пользователей.

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